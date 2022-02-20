Офіційна причина даного рішення не називається.

Міністерство оборони Російської Федерації закрило більшу частину Азовського моря та повітряного простору над ним. Рішення нібито пов'язане з ескалацією на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Про це пише Московський комсомолець.

За даними видання, Міноборони РФ випустило повідомлення NОТАМ - оперативна інформація про зміни в правилах проведення польотів та аеронавігаційної інформації.

Зазначається, що заборона діятиме з 21 лютого до 26 лютого. При цьому причина не називається.

Водночас видання "Цареград" повідомляє, що рішення може бути пов'язане з нібито зосередженням українських військових на кордонах РФ і на лінії зіткнення з окупованими територіями Донецької та Луганської областей.

Ситуація вздовж українського узбережжя

Росія через морські навчання заблокувала великі ділянки вздовж українського узбережжя Чорного та Азовського морів. Заборона діяла з 23:00 (за київським часом) 13 лютого і до 23: 00 (за Києвом) 19 лютого.

11 лютого Адміністрація морських портів України повідомила, що прохід суден в українські порти в Чорному морі буде заблокований на період військових "навчань" РФ.

12 лютого понад 30 російських кораблів почали в Чорному морі навчання зі стрільбами.

У зв'язку з незаконним закриттям морського району для проведення бойових навчань Російською Федерацією у виключній морській економічній зоні України, Міністерство інфраструктури почало вивчати нові морські коридори.

Ринок морського страхування Лондона 15 лютого додав українські та російські води в районі Чорного та Азовського морів у список високоризикових.

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