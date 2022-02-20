Міністерство оборони Російської Федерації закрило більшу частину Азовського моря та повітряного простору над ним. Рішення нібито пов'язане з ескалацією на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
Про це пише Московський комсомолець.
За даними видання, Міноборони РФ випустило повідомлення NОТАМ - оперативна інформація про зміни в правилах проведення польотів та аеронавігаційної інформації.
Зазначається, що заборона діятиме з 21 лютого до 26 лютого. При цьому причина не називається.
Водночас видання "Цареград" повідомляє, що рішення може бути пов'язане з нібито зосередженням українських військових на кордонах РФ і на лінії зіткнення з окупованими територіями Донецької та Луганської областей.
Ситуація вздовж українського узбережжя
Росія через морські навчання заблокувала великі ділянки вздовж українського узбережжя Чорного та Азовського морів. Заборона діяла з 23:00 (за київським часом) 13 лютого і до 23: 00 (за Києвом) 19 лютого.
11 лютого Адміністрація морських портів України повідомила, що прохід суден в українські порти в Чорному морі буде заблокований на період військових "навчань" РФ.
12 лютого понад 30 російських кораблів почали в Чорному морі навчання зі стрільбами.
У зв'язку з незаконним закриттям морського району для проведення бойових навчань Російською Федерацією у виключній морській економічній зоні України, Міністерство інфраструктури почало вивчати нові морські коридори.
Ринок морського страхування Лондона 15 лютого додав українські та російські води в районі Чорного та Азовського морів у список високоризикових.