В організаторів замовного мітингу провели серію обшуків.

Російська агентура намагалася організувати мітинги в Україні. Один такий "захід" мав відбутися сьогодні, 20 лютого, у центрі Києва. У ньому мали взяти участь 2500 осіб.

Про це повідомляють Міністерство внутрішніх справ та радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

"Сьогодні о 12:00, в день річниці загибелі Героїв Небесної сотні, на замовлення з "півночі" за гроші планувалось зібрати багатолюдний мітинг під Офісом президента задля картинки для російських пропагандистських телеканалів. Але вчора вранці співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції провели 5 обшуків і припинили діяльність мережі організаторів проплачених мітингів", - заявив Геращенко.

За даними МВС, на Банковій планували від 1500 до 2500 осіб. Учасники проплаченого мітингу мали демонструвати невдоволення населення з гаслами: "Ні війні з Росією", "Україно, не вбивай своїх громадян", "На фиг войну! Весна для любви!", "Не допустимо повторення 22 липня 1941 року", "Досить знущатися з народу України".

Під час обшуків виявили навіть візитівки "Дмитра Яроша" червоного-чорного кольору. Як зазначають в МВС, організатори так званого "мітингу" після профілактичної бесіди пообіцяли не виводити людей на вулиці.

В МВС наголосили, що українське законодавство не передбачає кримінальної відповідальності за організацію проплачених мітингів та протестів. Зокрема, Геращенко закликав народних депутатів виправити це.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу, 19 лютого, підтримувані Росією бойовики здійснили 136 обстрілів на Донбасі. З них 116 - із застосуванням забороненої мінськими угодами зброї.

Двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення несумісні з життям. Четверо військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості, один військовослужбовець отримав бойове травмування.

Водночас вздовж кордонів України Росія сконцентрувала щонайменше 150 тисяч військових та техніку. Попри заяви про відведення військ, НАТО, США та Україна це не підтверджують.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний офіційно заявив, що російські кадрові військові та спецслужби готують терористичні акти на окупованих територіях Донбасу, щоб ввести в Україну Збройні сили РФ під виглядом "миротворців".

Державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що Росія планує вторгнення в Україну найближчим часом.

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