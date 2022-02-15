Через загрозу російської агресії щодо України страховики вважатимуть високоризиковими для торгових суден регіони Чорного й Азовського морів.

Ринок морського страхування Лондона у вівторок додав українські та російські води в районі Чорного та Азовського морів до списку високоризикових.

Про це пише Reuters із посиланням на відповідний циркуляр, опублікованому у вівторок, без надання додаткових подробиць.

Зазначається, що за їхніми рекомендаціями уважно стежать і вони впливають на міркування страховиків щодо розміру страхових премій.

Спільний військовий комітет Ллойда, до якого входять члени синдикату Асоціації ринку Ллойда і представники ринку страхових компаній Лондона, зазвичай збирається кожен квартал, щоб розглянути регіони, які він вважає високоризиковими для торгових судів і схильними до війни, страйків, тероризму та пов'язаних із ними небезпек.

"Застосування цього переліку до окремих контрактів буде предметом конкретних переговорів", – йдеться в циркулярі.

Як повідомляв УНІАН, на фоні заяв про можливе повномасштабне вторгнення Росії 16 лютого лізингодавці почали вимагати від українських авіаперевізників якомога скорішого повернення літаків на територію Європейського Союзу.

Кабінет міністрів прийняв рішення виділити 16,6 млрд грн для забезпечення безпеки польотів в Україні для страхових і лізингових компаній.

12 лютого понад 30 російських кораблів почали в Чорному морі навчання зі стрільбами.

У зв’язку з незаконним закриттям морського району для проведення бойових навчань Російською Федерацією у виключній морській економічній зоні України, Міністерство інфраструктури почало вивчати нові морські коридори.

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