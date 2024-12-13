Російські БМД-3 за рік не доїхали до фронту, експерти пояснили, що з ними сталося.

Восени 2023 року Росія зняла з консервації рідкісні БМД-3, яких загалом було трохи більше 100 одиниць. Однак відтоді минуло вже більше одного року, але жодна з машин не була зафіксована в боях проти ЗСУ. Про них практично не згадується, пише Defense Express.

Повідомляється, що виробництво БМД-3 відбувалося в період з 1990 по 1997 рік. Сумарно було виготовлено 137 машин, хоча початковий план передбачав 700 одиниць на рік. Однак виробництво та обслуговування бойових машин десанту виявилося занадто дорогим.

"Збереглися дані про те, що трудомісткість виробництва БМД-3 загалом виявилася в 1,1 раза вищою, ніж для БМД-1 і БТР-Д, а трудомісткість силової установки, зокрема, - в 1,5 раза вищою, ніж для БМД-1 і БТР-Д", - йдеться в матеріалі.

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Характеристики БМД-3

бойова маса - 13 тонн

екіпаж і десант - 3 і 5 осіб відповідно

швидкість і запас ходу - до 70 км/год, до 10 км/год на водних перешкодах і до 330 км відповідно

озброєння - 30-мм автоматична гармата 2А42 з 500 пострілами, два кулемети калібру 7,62 і 5,45 мм з 4 тисячами набоїв (у загальній кількості), АГС-17 до 290 пострілів, ПТРК "Конкурс" (8 ракет у запасі).

Експерти зазначають, що особливо важливо звернути увагу на те, яку кількість БМД-3 Росія взагалі мала на зберіганні на початок 2023 року. Цього ніхто не знає, проте був сам факт того, що такі машини були законсервовані. Їх могло бути навіть менше 137 одиниць.

Зазначається, що в РФ триває серійне виробництво "наступників" БМД-3 - БМД-4М. На цьому тлі Росія могла прийняти один із двох варіантів використання рідкісних бойових машин десанту - або для оснащення резервних частин, або як навчальних машин. Саме це і пояснює той факт, що БМД-3 жодного разу не використовувалася у війні проти України за останній рік.

Використання Росією БМД у війні проти України

Раніше УНІАН повідомляв, що українські десантники змогли підбити російську БМД-4 на Курському напрямку. "Противник нахабно заскочив на бойовій машині з десантом у село, знаючи, що його контролюють українські сили. Українські розрахунки артилеристів і FPV-дронів у мить зупинили ворожу техніку та унеможливили її подальше використання", - розповіли військові.

Крім того, воїни ЗСУ з 36 ОБрМП знищили чотири російські БМД разом з окупантами (17 осіб). Це сталося теж у Курській області.

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