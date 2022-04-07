У Генштабі ЗСУ поділилися епічним фото з місця події.

Російські окупанти напилися награбованого алкоголю і втопили свою бойову машину десанту (БМД-3).

Фото з місця події опублікував Генеральний штаб Збройний сил України у Facebook.

На фото видно тільки дуло техніки окупантів у водоймі. Водночас на березі пляшка дорогого алкоголю і каска ворога.

Світлину надали військові з 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців.

"Ось і наслідки вживання награбованого окупантами алкоголю. Екіпаж російського БМД-3 вирішив, що вони за штурвалом "русского воєнного корабля". Результат бачите самі" - йдеться у повідомленні.

Довідка. БМД-3 "Бахча" це бойова машина повітряно-десантних військ РФ- гусенична, броньована, плавальна, аеротранспортабельна, десантується парашутним, парашутно-реактивним та посадковим способами з літаків військово-транспортної авіації.

Раніше українські військові з підрозділу 54-ї окремої механізованої бригади ЗСУ знищили колону російської техніки на Донеччині.

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