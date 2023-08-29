З часу російського загарбницького вторгнення в Україну служба в збройних силах РФ стала більш прибутковішою, але малоймовірно, що це дозволить Росії виконати її плати з набору добровольців для війни проти України.

Розвідка Британії повідомила, чи вплине підвищена заробітна плата в армії Російської Федерації для набору добровольців з метою продовження ведення війни проти України. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter, посилаючись на дані розвідки.

"Військова служба в російських збройних силах стала усе більше прибутковою з часу вторгнення. 4 лютого 2022 року російський президент Володимир Путін відзначив, що лейтенант отримував 81 тис 200 рублів на місяць. Станом на жовтень 2022 року, він оголосив, що навіть мобілізовані рядові солдати будуть отримувати 195 тис рублів на місяць", - повідомляє розвідка.

При цьому, станом на зараз багато російських військовослужбовців з невисокими званнями отримують 200 тис рублів на місяць (понад 76 тис гривень). "Це більш ніж у 2,7 рази перевищує російську середню зарплату, яка становить 72 тис 851 рублів. Для порівняння, у Великій Британії середня зарплата, вища в 2,7 рази, дорівнювала би понад 90 тис фунтів на рік", - сказано у повідомленні.

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"Досить імовірно, що зарплата і додаткові переваги - це сильний стимул для вступу персоналу на службу, особливо для тих, хто походить з бідніших районів Росії. Однак, досі малоймовірно, що Росія досягне своїх цілей у наборі добровольців", - сказано у повідомленні.

Втрати Росії в Україні - останні дані

За останніми даними, Втрати оокупантів в Україні з початку повномасштабного вторгнення склали вже понад 261 тисячу. Тільки за минулу добу ЗСУ знищили 530 загарбників.

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