Кремль, зокрема, поширюватиме оманливі і брехливі повідомлення про нібито "зневіру українських партнерів у можливості перемоги" України, зазначили у ГУР Міноборонони.

В адміністрації російського диктатора Володимира Путіна затвердили тематику чергового етапу інформаційної війни в українському та світовому медіапросторах з метою дискредитації України та впливу на її партнерів у світі.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у соціальній мережі Facebook. "У Кремлі затвердили тематику нового етапу інформаційної війни проти України", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, відповідна нарада за участі першого заступника керівника адміністрації Путіна Сергія Кірієнка, кремлівських "технологів" та представників медіаресурсів відбулась 25 серпня. У результаті в Кремлі визначили 5 тем, на яких найближчим часом зосередиться російська система дезінформації.

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Так, по-перше, такою темою стане наратив про "масову мобілізацію". Російська дезінформація поширюватиме тези, що начебто мобілізації підлягатимуть всі без винятку українці, незалежно від статі, віку, стану здоров’я, і що начебто мобілізація стосуватиметься неповнолітніх.

По-друге, Кремль поширюватиме неправду про "зневіру українських партнерів у можливості перемоги". Йтиметься про уявні "договорняки" про "мир в обмін на території" і фейкові політичні угоди.

Також, по-третє, що нібито "український контрнаступ не має успіхів". Йтиметься про начебто збільшення кількості поховань українських воїнів на прикладі кладовищ великих міст; про начебто відсутність успіхів на фронті при великих втратах, тиражування теми загибелі місцевих Захисників у кожному регіоні України; і про пошук винних в уявних "провалах" заради дискредитації українських воєначальників та чиновників.

Крім того, по-четверте, йтиметься про "тотальну корупцію", що начебто держава не бореться з корупцією - "бюджет розкрадається, закупівлі не проводяться" і про начебто відсутність покарань для корупціонерів.

По-п'яте, Кремль поширюватиме неправду про "прекрасне" життя на окупованих територіях, і зокрема, про начебто високі зарплати, низькі ціни, забезпечення всім необхідним; "розвиток" інфраструктури, відбудову зруйнованого житла тощо.

"Щоб не піддаватися ворожій пропаганді, Головне управління розвідки Міністерства оборони України наполегливо закликає дотримуватися інформаційної гігієни та довіряти лише офіційним джерелам інформації!", - наголошується у повідомленні.

Важливі новини України - зараз це варто знати

Росіяни вже тривалий час ведуть проти нашої держави війну не лише на полі бою, а й в інформаційному просторі. Супротивники вже не раз поширювали неправдиву інформацію, зокрема, мемом став сюжет російських пропагандистів про "розп'ятого хлопчика". Навіть самі пропагандисти зізналися, що це був брехня.

У середині серпня Генштаб Збройних сил України повідомив, що супротивники вигадали історію про нібито "знищення 150 українських диверсантів" на території села Козачі Лагері (Херсонська область). Вороги у цьому окупованому населеному пункті збиралися знімати постановочний сюжет про "подвиг росіян".

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