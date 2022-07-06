Російські сили зі Східної та Західної груп військ зараз, ймовірно, знаходяться приблизно за 16 км на північ від Слов'янська.

Росія перекинула на ізюмський напрямок більшість частин Східної і Західної груп військ, що залишилися в наявності, і продовжує наступ на Слов'янськ.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки.

Повідомляється, що за останній тиждень російські сили, ймовірно, просунулися ще на 5 км головною дорогою E40 від Ізюма, зіткнувшись із надзвичайно рішучим опором українців.

Російські сили зі Східної та Західної груп військ зараз, ймовірно, знаходяться приблизно за 16 км на північ від Слов'янська.

"З огляду на те, що місто також перебуває під загрозою з боку Центральної та Південної груп військ, існує реальна ймовірність того, що битва за Слов'янськ стане наступною ключовою битвою у боротьбі за Донбас", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що після важких боїв українські війська відійшли від займаних позицій і рубежів в Лисичанську Луганської області. У Генштабі наголосили, що для успіху недостатньо сталевої волі і патріотизму. Потрібні матеріально-технічні ресурси.

За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, зараз бої тривають в районі Білогорівки та Новокостянтинівки Луганської області.

Британська розвідка у щоденному звіті повідомила, що російські війська після захоплення міста Лисичанськ на Луганщині, ймовірно, кинуть сили на взяття під контроль Донецької області.

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