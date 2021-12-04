Розширення військової сили відбулося на тлі озвучених Росією вимог щодо гарантій невступу України в НАТО.

Співробітники розвідки США визначили, що Росія планує можливе вторгнення в Україну з кількох фронтів вже у 2022 році. За попередніми оцінками, до цього залучать близько 175 тисяч військових РФ.

Про це повідомляє AP з посиланням на поінформованого представника Адміністрації Байдена.

Розширення військової сили відбулося на тлі озвучених Росією вимог щодо гарантій невступу України в НАТО.

Планується пересування 100 батальйонних тактичних груп разом з бронетехнікою, артилерією тощо. Це підтверджують й дані документу розвідки, який є у розпорядженні WP.

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У Байдена кажуть, що Росія разом з цим розмістила на шпальтах преси замовні матеріали від проплачених авторів для очорнення України та її амбіцій вступу в альянс.

Розвіддані ввечері, 3 грудня, передали Байдену. У п’ятницю американський глава також виступив з заявою про підготовку "комплексу ініціатив", які стримали б загарбницькі плани Кремля.

Офіційні особи США й колишні американські дипломати кажуть, що, хоча Путін явно закладає основу для можливого вторгнення, українські військові сьогодні краще озброєні й підготовлені, ніж у попередні роки, і санкції, якими Росії погрожує Захід, завдадуть серйозної шкоди економіці РФ.

Ситуація на кордоні РФ і України

11 листопада Bloomberg опублікувало статтю, в якій говорилося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. В агентстві зазначили, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані нинішнім переміщенням російських військ у бік кордону України.

У самій Москві це заперечують, називаючи осінню передислокацію військ "демонстрацією сили".

На початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

При цьому, в Міноборони України дану інформацію заперечували.

Це вже друга ймовірна хвиля загострення на російсько-українському кордоні з березня 2021 року. Однак, як пише Bloomberg, поки концентрація військ РФ відбувається переважно вночі, тоді як навесні в Кремлі відкрито погрожували наступом, чинячи політичний тиск на Україну, ЄС і США.

Глава вітчизняного МЗС Дмитро Кулеба заявив, що загроза повномасштабного військового вторгнення в Україну з боку Росії дійсно існує, але Київ проводить необхідну роботу для того, щоб такий сценарій не був реалізований.

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Автор: Яна Ставська