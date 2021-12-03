Міністр наголосив, що шлях умиротворення агресора не розглядається.

Міністр оборони Олексій Резніков наголосив, що найбільш вірогідний сценарій масштабного воєнного загострення з боку скупчених військ Російської Федерації на кордоні з Україною - кінець січня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Резніков сказав під час виступу у Верховній Раді на годині запитань до уряду.

"Наша розвідка аналізує усі сценарії, включно з найгіршим. Вона відзначає, що вірогідність масштабної ескалації з боку Росії існує. Найбільш вірогідним часом досягнення готовності для ескалації буде кінець січня. Наголошую, ескалація є вірогідним сценарієм, але не обов'язковим, і наше завдання відвернути його", - заявив Резніков.

Читайте також"Мають думати двічі": Кулеба розповів, як у провідних столицях готують важкі економічні санкції проти РФ"Чим краще ми спрацюємо самі разом з нашими партнерами, тим меншою є загроза ескалації. Спосіб - зробити ціну можливої ескалації неприйнятною для агресора. Україна найбільш зацікавлена у політично-дипломатичному сценарії врегулювання. Жодних силових провокацій з нашого боку, у принципі, бути не може", - сказав Резніков.

Міністр наголосив, що шлях умиротворення агресора не розглядається. "У разі потреби Україна дасть відсіч", - сказав він.

Російські війська біля кордону України

31 жовтня в американському виданні The Washington Post вийшла стаття, в якій йшлося про збільшення кількості російських військ і техніки поблизу кордонів України. Зазначалося, що ці маневри викликали серйозну стурбованість в урядових колах США і Європи.

Також на початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що РФ зосередила біля кордонів України і на окупованих територіях угруповання військ чисельністю 90 тис. осіб.

Державний секретар США Ентоні Блінкен попередив, що Російська Федерація припуститься серйозної помилки, якщо спробує захопити нові території в Україні, як зробила це у 2014 році, коли захопила Крим й окремі райони Донецької і Луганської областей.

15 листопада глави МЗС Франції та Німеччини у своїй заяви запевнили, що в разі початку масштабних воєнний дій Російської Федерації проти України, РФ стикнеться з важкими наслідками і буде змушена заплатити високу ціну.

Автор: Віталій Саєнко