Байден зауважив, що вже за кілька днів планує провести телефонну розмову з Путіним.

Президент США Джо Байден анонсував розробку "комплексних заходів", покликаних не допустити повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це він заявив у п’ятницю, 3 грудня, на брифінгу, який транслював Білий дім.

У американського глави поцікавилися, як Адміністрація Байдена реагуватиме на ситуацію, що склалася на російсько-українському кордоні.

"Я постійно підтримую контакти з нашими союзниками в Європі, з українцями. Зараз я складаю те, що, як я вважаю, стане найбільш всеосяжним і значущим набором ініціатив, спрямованих на те, щоб зробити для Путіна дуже важким те, що, як побоюються люди, він може зробити. Але це зараз опрацьовується", – відповів президент Сполучених Штатів.

Читайте такожПосол України закликав Шольца діяти щодо РФ рішучіше: треба більше, ніж попередженняБайден зауважив, що вже за кілька днів планує провести телефонну розмову з Путіним.

На прохання журналістів уточнити, що за ініціативи готує Вашингтон, Байден не відповів, покинувши пресу.

Що передувало

23 листопада у представника Держдепу США Неда Прайса поцікавилися, як діятимуть США у разі наступу РФ на Україну. На що той запевнив, що Вашингтон готовий до "найнепередбачуванішого" розвитку подій, але вдаватися у деталі не може.

Як пише The New York Times, адміністрація Байдена досі сподівається, що кризу на українському прикордонні вдасться вирішити дипломатичними каналами. За словами співрозмовників видання, оточення американського президента "вмовляє" Путіна утриматися від повномасштабного нападу на Україну.

Ситуація на кордоні РФ і України

11 листопада Bloomberg опублікувало статтю, в якій говорилося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. В агентстві зазначили, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані нинішнім переміщенням російських військ у бік кордону України.

У самій Москві це заперечують, називаючи осінню передислокацію військ "демонстрацією сили".

На початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

При цьому, в Міноборони України дану інформацію заперечували.

Це вже друга ймовірна хвиля загострення на російсько-українському кордоні з березня 2021 року. Однак, як пише Bloomberg, поки концентрація військ РФ відбувається переважно вночі, тоді як навесні в Кремлі відкрито погрожували наступом, чинячи політичний тиск на Україну, ЄС і США.

Глава вітчизняного МЗС Дмитро Кулеба заявив, що загроза повномасштабного військового вторгнення в Україну з боку Росії дійсно існує, але Київ проводить необхідну роботу для того, щоб такий сценарій не був реалізований.

Автор: Яна Ставська