Росіянин заявив, що нацисти окупантами були, а він - ні.

Російський загарбник заплутався, чи вважає себе окупантом, здивувавши дитячими поясненнями.

Під час спілкування із журналістом Володимиром Золкіним один з полонених окупантів заявив, що він не вважає себе окупантом. Він аргументував це поясненнями примітивного рівня.

Золкін: Ви розумієте, що ви окупант?

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Окупант: Ні.

Золкін: Ні? Ви розумієте, що таке окупант?

Окупант: Ті, хто прийшли і сказали: "Ось, це буде наша територія"

Золкін: Чому ж ви не окупант?

Окупант: Ну, тому що... Я був би окупантом, якби купив зброю, сам сів, поїхав і щось би своє висував.

Золкін зауважив, що окупант був би терористом у такому разі. Також журналіст запитав, чи були солдати нацистської Німеччини окупантами, коли захопили Польщу, наприклад.

Окупант: Ну, можливо. Не можливо, а так і було.

Золкін: Солдати Третього рейху самі собі купили зброю і захопили щось?

Окупант: Нууу...

Чіткої відповіді не пролунало.

Інші відвертості полонених окупантів

Росіяни часто потрапляють у полон і навіть дивують своїми розповідями про війну. Бувають і винятки, ЗСУ вдруге взяли у полон двох окупантів, яких тільки обміняли й повернули Росії. Це - Олександр Фоменко з Таганрога і Руслан Вальяшин.

Потім один з рашистів, якого звати Іван Приходько, в українському полоні в інтерв'ю YouTube-каналу Володимира Золкіна заявив, що в Україні мешкає мільярд людей. Так, інтерв'юер запитав у загарбника, чи усвідомлює він, яка чисельність населення України, на кого Росія напала. Відповідь Івана "вбила".

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