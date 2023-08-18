Встановлюється його причетність до учасників розвідгрупи Генштабу РФ, яких було затримано у січні 2023 року.

У Дніпрі викрили та затримали агента країни-агресора, який коригував ракети, зокрема, по житловому будинку, лікарні та Управлінню СБУ.

Як повідомили у Офісі Генерального прокурора, наразі йому повідомлено про підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, підозрюваний - місцевий мешканець, був завербований лідером проросійської радикальної громадської організації "SERB" для збору інформації військового характеру з метою подальшої передачі представникам спецслужб РФ.

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Виконуючи завдання російського куратора, підозрюваний здійснював збір даних щодо місць дислокації та переміщення підрозділів, військової техніки ЗСУ, Нацгвардії України, місць розташування систем протиповітряної оборони, мостів, залізничних вузлів, аеропорту на території м. Дніпро та області.

Агент фіксував наслідки ракетних ударів по аеропорту, лікарні в м. Дніпро, житловому будинку в м. Підгородне та будівлі Управління СБУ. При цьому позначав на Гугл-картах точні місця влучань ЗС РФ. Отримані відомості він направляв ворогу у вигляді текстових повідомлень та фото-, відеофайлів через Telegram.

Під час обшуку за місцем мешкання чоловіка вилучено мобільні телефони із доказами листування з лідером проросійської організації "SERB".

Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Встановлюється причетність підозрюваного до учасників розвідувальної групи Генштабу ЗС РФ, які діяли під кураторством лідера проросійської радикальної громадської організації "русское освободительное движение SERВ". Сімох учасників затримано у січні 2023 року, двох з них судом визнано винними у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України) та призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Затримання зрадників України - інші новини

Як повідомляв УНІАН, днями правоохоронці повідомили, що затримали зрадника зі Слов’янська, який вступив до окупаційного підрозділу "Шторм". Йому загрожує довічне ув'язнення.

Також нещодавно СБУ викрила жителя Черкас, який за 6 тисяч гривень "злив" росіянам точні координати систем ППО.

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