Зрадником виявився 23-річний одесит, який переїхав до столиці у пошуках "швидкого заробітку".

Правоохоронці в результаті спецоперації затримали на Київщині зрадника, який передавав росіянам дані про розміщення ЗСУ та енергооб’єктів столиці для прицільного ураження.

Згідно з повідомленням Служби безпеки України, зловмисник за гроші працював на головне управління генерального штабу ЗС РФ (більш відомого як ГРУ). За вказівкою агресора він встановлював геолокації підрозділів Сил оборони на території столичного регіону. Найбільше ворога цікавили ремонтні бази ЗСУ, де здійснюють техобслуговування та відновлення української техніки.

Також фігурант "зливав" окупантам інформацію про електропідстанції у Києві. За даними правоохоронців, ворожа спецслужба сподівалась, що під час збору розвідданих їхній поплічник зможе виявити поблизу енергооб’єктів місця бойового чергування української ППО.

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"Розвідувальна інформація потрібна була загарбникам для підготовки нової серії прицільних повітряних ударів РФ по Києву та прилеглих населених пунктах", - зазначають в СБУ.

Зловмисника затримали "на гарячому", коли він здійснював відеозйомку військової бази ЗСУ та "прив’язував" її GPS-координати до електронної карти.

За даними слідства, фігурантом є 23-річний мешканець Одеси, який переїхав до Києва у пошуках "швидкого заробітку". Для цього залишав власні "резюме" на спеціалізованих інтернет-платформах з пошуку підсобних робіт. Таким чином на нього вийшла російська воєнна розвідка, яка за гроші залучила його до співпраці на користь країни-агресора.

Всю подальшу комунікацію здійснювали через один із месенджерів. Для конспірації зрадник створив декілька анонімних облікових записів.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено ноутбук і смартфон з доказами його розвідувально-підривної діяльності проти України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі зловмисник під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення.

Війна в Україні - російські ракетні удари

Як відомо, це не перший випадок виявлення коригувальників у столиці. Зокрема у липні затримали 60-річну громадянку України, яка за завданням російських кураторів збирала інформацію про місця розташування: військової техніки; блок-постів; об'єктів критичної інфраструктури; цивільних і військових об'єктів у столиці та області. Російських агентів затримують також в інших регіонах України.

Експерти попереджають, що Росія не збирається зупинятись ні перед чим у війні в Україні і продовжить обстрілювати енергосистему нашої країни восени. Як вважає директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко, атаки стануть масованими у жовтні-листопаді.

Про це ж сказав речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. За його словами, восени та взимку РФ може продовжити масовані атаки на міста та інфраструктуру України. Імовірно, агресор робитиме ставку на дрони-камікадзе, але ракети також застосовуватимуть.

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