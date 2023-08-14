Для сповільнення контрнаступу українських військ він облаштовував ворожі блокпости та фортифікаційні укріплення навколо бойових позицій росіян.

Служба безпеки України затримала і повідомила про підозру зраднику зі Слов’янська, який вступив до окупаційного угруповання "Шторм", щоб вбивати українців.

Як повідомляє СБУ, слідчі зібрали доказову базу на ще одного бойовика російських окупаційних угруповань, який воював проти Сил оборони на східному фронті.

У СБУ розповіли, що зловмисник був затриманий військовими контррозвідниками Служби спільно з Силами оборони під час контрнаступу під Бахмутом у липні.

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"За даними військової контррозвідки СБУ, бойовиком виявився мешканець Слов’янська на Донеччині, який незадовго до початку повномасштабного вторгнення РФ переїхав до Ставропольського краю", - йдеться у повідомленні.

Було встановлено, що 24 червня 2022 року він добровільно підписав контракт на проходження військової служби у складі групи "Шторм" 79-го мотострілецького полку збройних сил Росії.

"Перебуваючи на посаді механіка-водія, він брав активну участь у бойових діях проти Сил оборони в районі селища Берхівка Бахмутського району. Крім того, для сповільнення контрнаступальних дій українських військ зрадник облаштовував ворожі блокпости та фортифікаційні укріплення навколо бойових позицій агресора", - розповіли у СБУ.

Так, на підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Наразі чоловік перебуває під вартою, триває розслідування. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Затримання зрадників України - інші новини

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Херсоні було затримано колаборанта, який допомагав російським загарбникам проводити масові репресії проти місцевих жителів під час окупації міста.

Зокрема, після призначення окупантами на посаду в "ізоляторі" він конвоював викрадених українців до камер і брав участь у тортурах. Чоловік бив українських бранців, забирав у них особисті речі і на довгий час залишав без їжі та води.

А в Дніпрі СБУ затримала посадовицю "Укрзалізниці", яка готувала повітряний удар РФ по логістичних шляхах Сил оборони на Дніпропетровщині. Російські військові залучили зрадницю до співпраці на початку 2023 року.

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