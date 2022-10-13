Під час окупації зрадниця перейшла на бік ворога та почала працювати у так званій "Налоговой службе Харьковской ВГА".

СБУ і ДБР затримали поплічницю окупантів у деокупованому Куп'янську на Харківщині, яка збирала для РФ "податки" з місцевого населення.

Про це повідомив прес-центр СБУ.

"Йдеться про місцеву мешканку, яка є діючою співробітницею податкових органів України та ще з довоєнних часів займає посаду головного державного інспектора Куп'янського відділу податків і зборів Головного управління Державної податкової служби у Харківській області. Під час окупації зрадниця перейшла на бік ворога та почала працювати у так званій "Налоговой службе Харьковской ВГА" на посаді керівника середньої ланки", – йдеться у повідомленні.

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Правоохоронцями встановлено, що на новій "посаді" зловмисниця брала участь у нарадах з підприємцями району, де схиляла їх до сплати податків на користь російсько-окупаційних військ.

Також, як зазначили в СБУ, зрадниця переконувала своїх колег-податківців, які залишилися на окупованій території, переходити на бік ворога та розпочинати роботу у новостворених податкових органах окупантів.

Наразі зловмисниці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

За такий злочин їй загрожує позбавлення волі на строк 15 років або довічне ув'язнення, а також конфіскація майна.

Деокупація України: СБУ виявляє зрадників і документує злочини РФ

На деокупованих територіях України правоохоронці активно виявляють поплічників окупантів. Служба безпеки України викрила ще кількох зрадників під час стабілізаційних заходів на деокупованих територіях півдня та сходу України, середних яких є депутат забороненої партії ОПЗЖ. Вони входили до складу місцевих окупаційних адміністрацій і допомагали агресорам чинити репресії проти українців.

Крім того, у звільненому Святогірську на Донеччині СБУ виявили катівню російських окупантів, яка була облаштована в пансіонаті відпочинку неподалік від Святогірської Лаври. За даними правоохоронців, російські військові насильно утримували там місцевих мешканців, які підтримували територіальну цілісність України.

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