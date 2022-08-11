Через анексію важче уявити будь-яке врегулювання війни шляхом переговорів на будь-яких умовах, які могли би прийняти Україна чи Захід.

Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє, що російські офіційні особи залишаються збентеженими щодо атаки 9 серпня на авіабазу в Криму.

Про це повідомляється на сайті ISW.

"Аналітики стверджують, що "російські офіційні особи залишаються збентеженими щодо атаки 9 серпня на авіабазу Саки в окупованому Росією Криму, розташовану за 225 км за російськими лініями, у результаті якої було знищено щонайменше вісім російських літаків і кілька будівель". Супутникові знімки підтвердили повідомлення військово-повітряних сил України про те, що атака знищила щонайменше вісім російських літаків, що суперечить заявам Росії про те, що вибухи не пошкодили жоден літак і не були результатом атаки", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що зміна планів Кремля свідчить про те, що окупаційні сили, швидше за все, перенесуть дату так званих референдумів про анексію в окупованій Україні. "Через анексію важче уявити будь-яке врегулювання війни шляхом переговорів на будь-яких умовах, які могли би прийняти Україна чи Захід, демонструючи, що Кремль принципово не сприймає припинення війни на будь-яких умовах, окрім капітуляції України", - додали аналітики.

Як повідомляється, останніми тижнями Іран почав тренувати російські сили на іранських системах БПЛА, демонструючи поглиблення військового співробітництва між Іраном і Росією.

Російські війська вели наземні атаки на захід від Ізюма. Окупанти продовжували обмежені наземні наступи на північний схід і захід від Бахмута і, ймовірно, досягли незначних успіхів у цих районах.

Російські війська досягли незначних успіхів на північний захід від міста Донецька та продовжують спроби просунутися на північний захід із нинішніх плацдармів на околицях міста Донецька.

"Загарбники провели численні безуспішні наступальні операції на північ і північний схід від міста Харкова. Російські війська провели невдалу бойову розвідку на північному заході Херсонської області", - додали у відомстві.

Повідомляється, що в Орловській області Росії формується добровольчий батальйон.

Як раніше повідомляв УНІАН, окупанти провалили паспортизацію населення на захоплених територіях України. Незважаючи на погрози і обіцянки виплат, громадянство країни-агресора отримали близько 1% дорослого населення.

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