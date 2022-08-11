Зокрема, йдеться про до і після "позаштатної ситуації".

У мережі з'явилися супутникові знімки українського військового аеродрому "Саки" у Криму.

Їх представило командування Повітряних Сил ЗСУ, йдеться у повідомленні у Facebook.

Зокрема, йдеться про до і після "позаштатної ситуації".

"Як бачимо, там не дев’ять, а значно більше демілітаризованих російських літаків! Хто вміє добре рахувати, пишіть нам у коментарях: яку кількість авіатехніки втратили окупанти на аеродромі Саки?!", - йдеться у повідомленні.

9 серпня в тимчасово окупованому Криму прогриміла серія вибухів на російській військовій авіабазі "Саки" в Новофедорівці. Саме з цієї авіабази російські літаки піднімалися для бомбардувань Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.

Після цього у Міноборони України прокоментували вибухи, зазначивши, що не можуть встановити їх причину, проте вкотре нагадали про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.

У Міноборони РФ заявили, що вибухи сталися через те, що здетонували боєприпаси. Повідомлялося про декількох постраждалих і одного загиблого.

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