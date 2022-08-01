За отримання паспорта держави-агресорки виплачують 10 тисяч рублів.

На тимчасово окупованих територіях загарбники вдаються до погроз, щоб прискорити введення рубля й видачу своїх паспортів.

Про це повідомляється на сайті ССО "Центр національного спротиву".

Зокрема, на півдні поширюються фейкові квитанції щодо сплати комунальних послуг у рублях. У Херсоні рашисти зібрали голів ОСББ й пригрозили "профілактичними заходами", якщо мешканці будинків не будуть здійснювати оплату в "інтересах Росії".

Проте погрози, українці проігнорували вимогу загарбників - більшість розрахунків відбуваються в гривнях. Особливо це стосується приватного сектору, який майже повністю приймає оплату в національній валюті України.

Крім того, окупанти провалили паспортизацію населення. Хоча за отримання російських документів можна отримати 10 тис рублів, наразі "червону макулатуру" отримали близько 10 тис. мешканців окупованих Херсонської та Запорізької областей. Це становить близько 1% дорослого населення.

Як раніше повідомляв УНІАН, Росія збирається видавати паспорти в окупованій частині Харківської області.

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