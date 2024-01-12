Глава держави сказав, що не бачив кінцевого варіанту закону.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував відкликання Кабінетом міністрів України з Верховної Ради законопроекту про мобілізацію з метою доопрацювання.

Зокрема, у президента України на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Ріші Сунаком у Києві запитали про майбутнє відкликаного Кабінетом міністрів законопроекту про мобілізацію.

"Я знаю, що військові з депутатами працювали. Кінцевий варіант я не бачив. Для мене головне - щоб цей закон був справедливий. Коли я побачу усі деталі - зможу тоді сказати", - повідомив Зеленський.

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Закон про мобілізацію - що відомо

У Верховній Раді України зареєстровано п'ять законопроектів, які стосуються мобілізації. Основний був внесений Кабміном 25 грудня, інші є альтернативними від народних депутатів.

Низка норм урядового законопроекту викликали дискусії в суспільстві, зокрема, щодо можливості вручення електронних повісток, вилучення у підприємців автівок, можливості призову інвалідів третьої групи.

11 січня Кабмін відкликав скандальний законопроект про мобілізацію. Після доопрацювання його повторно винесуть на розгляд уряду. Як зазначили в Офісі президента, цей закон буде прийнятий у будь-якому разі.

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