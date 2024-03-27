Максим Жорін зазначив, що росіяни не припинили спроби наступу.

Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін розповів про ситуацію на Авдіївському напрямку. Він зазначив, що окупанти знизили динаміку наступу.

"На даний момент на Авдіївському напрямку вдалося трохи знизити динаміку наступальних дій ворога. Усім широким фронтом тут він не може наступати, змушений локалізувати свої атаки", - заявив військовий у своєму Telegram-каналі.

За його словами, це не означає, що росіяни припинили спроби наступу.

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"При цьому, якщо ми вже давно звикли, що їм начхати на втрати особового складу - то зараз їм уже й на втрати техніки все одно. Щодня знищується божевільна кількість і піхоти, і техніки, але суттєво на плани ворога це не впливає", - підсумував Жорін.

Ситуація на Авдіївському напрямку - останні новини

Пресофіцерка 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Анастасія Блищик зазначила, що на Авдіївський напрямок після відновлення повернулися розгромлені восени минулого року російські підрозділи, і ворог знову почав штурмувати великими групами, виїжджаючи технікою просто на передній край.

При цьому британська розвідка повідомила, що російські загарбники сповільнили наступ на захід від Авдіївки на Донеччині. Вони спробували розширити райони контролю на північний захід від міста Донецьк. Досить імовірно, що російські війська ведуть бойові дії з метою захоплення низки сіл, зокрема Орлівки, Тоненького, Первомайського та Невельського.

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