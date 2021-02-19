Прем’єр-міністр зазначив, що для створення безпечних умов виконання бойових завдань та збереження здоров'я військовослужбовців "запроваджено виплату відповідної грошової винагороди військовослужбовцям ЗСУ".

До військовослужбовців Об'єднаних сил штрафи за вогонь у відповідь на російські провокації не застосовується.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час Години запитань до уряду в парламенті.

Народний депутат Ірини Фріз (фракція "Європейська солідарність") запитала прем’єр-міністра, чи є чинним наказ Міністерства оборони України щодо позбавлення премій наших військовослужбовців за відкриття вогню у відповідь.

Читайте також"Прикра реальність": Арестович розповів, через що посварилися міністр оборони і головнокомандувач ЗСУ (відео)

Шмигаль відповів:

"До військовослужбовців ООС штрафи за вогонь у відповідь на російські провокації не застосовується. Ставлю крапку в цій вашій провокації і маніпуляції".

Прем’єр-міністр зазначив, що для створення безпечних умов виконання бойових завдань та збереження здоров'я військовослужбовців "запроваджено виплату відповідної грошової винагороди військовослужбовцям ЗСУ - командирам відділень, взводів, рот, батареї, батальйонів, дивізіонів та бригад і розмір винагороди встановлюється в залежності від кількості облікованих порушень допущених підлеглим особовим складом за місяць".

Шмигаль також підкреслив, що до порушень відноситься, зокрема, вчинення військового адміністративного правопорушення через невиправдані бойові втрати серед особового складу, відкриття вогню без наказу відповідного командира, крім випадків військової необхідності.

У грудні минулого року в Міноборони заявили, що українським військовим виплатили близько 500 мільйонів гривень премій за дотримання перемир'я на Донбасі.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк