Мета у тому, щоб максимально швидко дістатися до позицій і не потрапити під обстріл.

Пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін заявив, що у Харківській області російські окупанти подекуди використовують електросамокати та скутери, щоб дістатися до позицій.

"Якщо ми говоримо, про механізовані штурми, то це БМП, танків, броньованої техніки. Якщо говоримо про піхотні штурми, то там від стандартних "буханок" до дуже незвичних засобів по типу електросамокатів, скутерів. Фішка в тому, щоб максимально швидко дістатися до позицій за будь-яку ціну, щоб не бути знищеним або стрілецькою зброєю, або дроном, тому через це, а також через те, що треба штурмувати, у них немає іншого виходу. Вони намагаються придумати будь-що, щоб йти вперед", — розповів він з етері "Суспільного".

За словами Бородіна, на напрямку, де воює 3-тя окрема штурмова бригада, ситуація контрольована. Водночас армія противника постійно проводить штурми.

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"Це піхотні штурми, інколи із застосуванням механізованих сил. На щастя, механізовані сили вправно розбиваються FPV-дронами, артилерією", — додав пресофіцер.

Війна в Україні - ситуація у Харківській області

Російські окупаційні війська продовжують атакувати українських захисників на Харківщині. Про форсування річки Оскіл поки говорити передчасно, хоча таке бажання у ворога є. Про це розповів командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко

Дмитро Кухарчук - командир другого штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади раніше розповідав про співвідношення втрат на цій ділянці фронту.

"Я не можу говорити про українські втрати, я можу говорити про співвідношення - це 1 до 12", - сказав він.

Днями стало відомо, що у Харківській області втрати ворога зросли - українські воїни FPV-дронами уразили бронетранспортери супротивника, живу силу та укриття мінометників.

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