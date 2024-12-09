Експерт зазначає, що армія РФ все частіше використовує невійськові транспортні засоби.

Українські військовослужбовці завдали удару по росіянам, які атакували їхні позиції на Курщині на неброньованому мікроавтобусі.

Як пише у своїй колонці для Forbes журналіст Девід Екс, це демонструє, що нестача бронетехніки довела окупаційну армію РФ до відчаю. "Цивільний мікроавтобус - не найгірший засіб для атаки на українські війська, що окопалися. Це сумнівне звання, мабуть, належить скромному велосипеду", - додав він.

У мережі поширили відео, на якому російські піхотинці штурмують українські позиції на УАЗ-452 "Буханка" з відкритим кузовом. Захисна клітка була встановлена лише над кабіною, тому FPV-дрон безперешкодно атакував автівку.

Відео дня

На думку автора, росіян відправлятимуть в штурми на "Буханках" ще частіше, оскільки РФ відчуває нестачу бронетехніки. За час повномасштабної війни російська армія втрачала щодня близько 10 бронемашин, а новий наступ лише збільшив цю кількість:

"В один катастрофічний вересневий день аналітик Ендрю Перпетуа нарахував понад 180 пошкоджених, знищених і покинутих російських транспортних засобів і важкого озброєння".

Втрати Росії у війні

За даними українського Генерального штабу, за весь час повномасштабної війни Російська Федерація втратила понад 753 тисяч солдатів.

Президент Володимир Зеленський вчора повідомив, що мова йде про 198 тисяч убитих та понад 550 тисяч поранених.

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