Російські окупанти планують наступ у Дніпропетровській області і скаржаться на великі втрати. А додому вони розраховують повернутися в кінці серпня або на початку вересня.
Це підтверджує свіже перехоплення, яке опублікувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України в офіційному Telegram-каналі.
На аудіозаписі нижче можна почути бесіду Руслана, мобілізованого з так званої "ДНР", зі своєю дружиною. Підрозділ окупанта розташований в Зеленодольську і збирається атакувати Дніпропетровську область. Вороги отримали підкріплення в цьому оперативному районі, про що повідомив солдат.
"Будемо штурмувати Дніпропетровську область. Підтягнулися літаки, авіація", — розповів Руслан.
Далі загарбник заявив, що повернутися додому через три місяці після початку повномасштабного вторгнення, не вийде. Він планує приїхати назад в кінці серпня або на початку вересня.
У розмові окупант також згадав великі втрати і розповів, як все зміниться в так званій "ДНР" після повернення солдатів з фронту.
"Поклали багато пацанів. Мовчати ніхто не буде. Багато чого надивився. У нас "республіки" зажралися дуже сильно. Тут у всіх такий настрій. Все це безслідно не пройде, коли всі ми додому повернемося. Що вони зробили, скільки пацанів перебили, скільки скалічили", — підсумував Руслан.
Дружина відповіла йому: "Ось тому я і не хочу хлопчика. Щоб ось так якісь тварюки просто забрали". При цьому жоден зі співрозмовників не звинуватив Росію і війну в своїх бідах. А Руслан встиг похвалитися вкраденими сонячними батареями.
Нагадаємо, сьогодні УНІАН писав про ще два свіжих перехоплення. В першому окупанти показали, наскільки бояться наступати під Чорнобаївкою, а в другому один зі солдатів розповів, як планує забити собі уламок в ногу молотком, щоб поїхати з війни.
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