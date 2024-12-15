Штурми військ КНДР: в ISW спрогнозували, чим закінчиться 'м'ясна тактика'

Війська Північної Кореї здатні враховувати уроки, отримані під час бойових дій, але це значно погіршиться за умов виснаження солдатів на рівні російських військових.

Про це йдеться у звіті Інституту вивченні війни (ISW). Фахівці проаналізували дані щодо участі північнокорейських військ у штурмах проти українських сил на Курщині.

14 грудня президент України Володимир Зеленський заявив, що російські військові задіяли північнокорейських солдатів у піхотних атаках у Курській області. За його словами, росіяни залучили "значну кількість" північнокорейських солдатів до складу підрозділів, що діють у Курській області, і що північнокорейські солдати вже зазнали "помітних" втрат.

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Зеленський додав, що російські війська задіяли північнокорейських солдатів у наступальних операціях у Курській області, але в майбутньому можуть використовувати їх на інших ділянках фронту.

"Це перша заява українського офіційного представника про те, що північнокорейські війська проводять наступальні операції, після того, як 5 листопада міністр оборони України Рустем Умєров в інтерв'ю південнокорейській телекомпанії KBS заявив, що українські війська беруть участь у "невеликих" зіткненнях з північнокорейськими військами в Курській області".

Російські так звані військові блогери писали про участь північнокорейських військ у наступальних операціях у Курській області, зокрема щодо операцій у Плехово. Втім, ISW поки не може незалежно перевірити жодне з цих тверджень.

"ISW зазначав, що здатність Північної Кореї вчитися і враховувати уроки, отримані під час бойових дій разом з Росією, ймовірно, значно погіршиться, якщо російське військове командування буде використовувати північнокорейські війська в таких же атаках з високим рівнем виснаження піхоти, в яких воно використовує більшість російських військовослужбовців", - додали аналітики.

Участь військових КНДР у війні проти України: актуальні новини

Про участь військових КНДР у війні Росії проти України стало відомо на початку жовтня 2024 року. 

В українській розвідці повідомили, що Росія готує солдатів КНДР до безпосередньої участі в бойових діях на Курському напрямку.

Україна намагалася переконати північнокорейських військових здаватися в полон.

За словами генерального секретаря НАТО Марка Рютте, участь КНДР у війні проти України загрожує глобальній безпеці у світі.

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