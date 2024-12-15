Штурми військ КНДР: в ISW спрогнозували, чим закінчиться 'м'ясна тактика'

Північнокорейці втратять можливість адаптовуватися до бойових дій, якщо росіяни виснажуватимуть їх на рівні з власними підрозділами.

Війська Північної Кореї здатні враховувати уроки, отримані під час бойових дій, але це значно погіршиться за умов виснаження солдатів на рівні російських військових.

Про це йдеться у звіті Інституту вивченні війни (ISW). Фахівці проаналізували дані щодо участі північнокорейських військ у штурмах проти українських сил на Курщині.

14 грудня президент України Володимир Зеленський заявив, що російські військові задіяли північнокорейських солдатів у піхотних атаках у Курській області. За його словами, росіяни залучили "значну кількість" північнокорейських солдатів до складу підрозділів, що діють у Курській області, і що північнокорейські солдати вже зазнали "помітних" втрат.

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Зеленський додав, що російські війська задіяли північнокорейських солдатів у наступальних операціях у Курській області, але в майбутньому можуть використовувати їх на інших ділянках фронту.

"Це перша заява українського офіційного представника про те, що північнокорейські війська проводять наступальні операції, після того, як 5 листопада міністр оборони України Рустем Умєров в інтерв'ю південнокорейській телекомпанії KBS заявив, що українські війська беруть участь у "невеликих" зіткненнях з північнокорейськими військами в Курській області".

Російські так звані військові блогери писали про участь північнокорейських військ у наступальних операціях у Курській області, зокрема щодо операцій у Плехово. Втім, ISW поки не може незалежно перевірити жодне з цих тверджень.

"ISW зазначав, що здатність Північної Кореї вчитися і враховувати уроки, отримані під час бойових дій разом з Росією, ймовірно, значно погіршиться, якщо російське військове командування буде використовувати північнокорейські війська в таких же атаках з високим рівнем виснаження піхоти, в яких воно використовує більшість російських військовослужбовців", - додали аналітики.

Участь військових КНДР у війні проти України: актуальні новини

Про участь військових КНДР у війні Росії проти України стало відомо на початку жовтня 2024 року.

В українській розвідці повідомили, що Росія готує солдатів КНДР до безпосередньої участі в бойових діях на Курському напрямку.

Україна намагалася переконати північнокорейських військових здаватися в полон.

За словами генерального секретаря НАТО Марка Рютте, участь КНДР у війні проти України загрожує глобальній безпеці у світі.

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