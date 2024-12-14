Ймовірно, найближчим часом силам Пхеньяна накажуть брати участь у штурмових діях на Курському напрямку.

Росія готує солдатів КНДР до безпосередньої участі у бойових діях. Передбачається, що сили Пхеньяна вступлять у бій проти ЗСУ на Курському напрямку.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Зазначається, що командування підрозділів КНДР вже отримало наказ про фактичний вступ у війну.

"Нагодували - і в штурм: солдатів КНДР готують до безпосередньої участі у бойових діях. Командування підрозділів північнокорейської армії на Росії отримало наказ увійти у взаємодію із суміжними російськими підрозділами, які ведуть бойові дії в Курській області", - зазначили в ГУР.

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Як прогнозує розвідка, вожді держави-агресора найближчим часом можуть залучити солдатів КНДР до ведення штурмових дій. Днями вони отримали додаткові запаси продовольства.

"13 грудня 2024 року підрозділи північнокорейської армії привели у стан готовності та наказали очікувати подальших вказівок. Частину особового складу військ КНДР приховано перекидають до лінії фронту цивільними вантажівками, які зовні нагадують автомобілі доставки води", - додали в ГУР.

Війська КНДР в Україні - що відомо

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що близько 12 тисяч солдатів КНДР перебувають в Курській області. За його словами, сили Північної Кореї вчаться війни у реальності та привезуть ці навички додому.

Водночас у ГУР повідомили, що контингентом північнокорейських військ в Росії командує три генерали. За інформацією української розвідки, війська КНДР вже допомагають Росії вести агресію проти України.

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