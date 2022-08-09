Ще один російський танк більше не руйнуватиме нашу країну.

Бійці 24-го окремого штурмового батальйону ЗСУ "Айдар" майстерним пострілом зі 122-мм гаубиці Д-30 перетворили на металобрухт черговий російський танк.

Відео знищення ворожої техніки опублікувало Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Як видно на кадрах, українським захисникам було достатньо одного пострілу для точного удару.

Додамо, що 24 ОШБ "Айдар" - штурмовий батальйон Сухопутних військ ЗСУ. Був створений у травні 2014 року як добровольчий батальйон ТрО, підпорядкований Міноборони України. Свою назву отримав на честь річки Айдар, на берегах якої відбувся перший бій формування.

Що відомо про втрати ворога в Україні

За даними Генштабу ЗСУ, з 24 лютого українські воїни ліквідували близько 42 640 окупантів. За останню добу ще 300 росіян поповнили лави "200-х".

Водночас видання Foreign Policy, посилаючись на відомості Міноборони США пише, що втрати РФ можуть становити до 80 000 військовослужбовців.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку ЗСУ знищили склад боєприпасів в окупованому Генічеську, який знаходиться на адміністративному кордоні з Кримом. За словами голови Херсонської ОВА Сергія Хланя, тепер безпечних ділянок на Херсонщині для рашистів більше не існує.

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