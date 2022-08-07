Техніка відрізняється скорострільністю і мобільністю.

Українські артилеристи у боротьбі проти російських окупантів активно застосовують британські 105-мм гаубиці L119. Вони використовуються для ураження ворожих цілей на Херсонщині.

Прес-центр командування Десантно-штурмових військ присвятив окремий ролик цій техніці. На відео показується, як українські захисники управляються з гаубицями, і розповідається, в чому їх головна перевага.

Перші кадри демонструють, як воїни ДШВ приїхали на позиції в полі і встановили гаубиці. Потім вони підготували боєприпаси і почали вести вогонь. Після низки залпів бійці замаскували техніку за допомогою сіна, щоб її було важко виявити при розвідці з безпілотників.

"Це озброєння надійшло до нас від партнерів, саме в Десантно-штурмові війська, і ми зараз це озброєння освоюємо. І впевнено освоюємо, і вже добре з ним даємо відсіч нашим ворогам, і звільняємо українську землю. Перевага цієї гармати в тому, що вона, перше, набагато легша в порівнянні з Д-30 (122-мм радянська гаубиця, — УНІАН), мобільніша, швидша в розгортанні. Ну і також точніша. Боєприпаси менше важать. І звичайно, менша техніка, яка повинна її пересувати. Це може бути навіть легковий джип, який може її потягнути, і менше буде помітним, менше буде шуму", — заявив один з бійців.

За його словами, для ДШВ важливо залишатися поза увагою противника. Тоді вони можуть ефективніше підтримувати інші підрозділи, які ведуть штурмові дії.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що США готують найбільший пакет військової допомоги для України вартістю $1 мільярд. У нього повинні увійти боєприпаси для HIMARS і NASAMS, а також до 50 броньованих медичних транспортних засобів M113.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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