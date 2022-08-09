Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.

Українські воїни ліквідували ще 300 окупантів. ЗСУ вдало відправляють ворога на "концерт Кобзона", втрати рашистів стрімко зростають.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.08 орієнтовно склали:

особового складу - близько 42640 (+300) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1817 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 4076 (+6) од,

артилерійських систем – 964 (+4) од,

РСЗВ - 261 (+0) од,

засоби ППО - 133 (+1) од,

літаків – 223 (+0) од,

гелікоптерів – 193 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 757 (+3),

крилаті ракети - 185 (+3),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2998 (+5) од,

спеціальна техніка - 87 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Слобожанському напрямку ворог намагається утримати зайняті рубежі та зупинити наступ ВСУ.

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