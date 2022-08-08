В Україні ліквідовано до 80 тис. військових РФ, з'ясував журналіст.

Росія в Україні з початку повномасштабного вторгнення втратила мінімум 70 000 військових.

Втрати РФ можуть становити до 80 000 військовослужбовців, написав журналіст американського журналу Foreign Policy Джек Детч у Twitter, посилаючись на відомості Міністерства оборони США (Пентагон).

"...За оцінками Пентагону, з моменту повномасштабного вторгнення в Україну понад п'ять місяців тому Росія втратила від 70 000 до 80 000 військовослужбовців", - поділився він.

Нагадаємо, російські загарбники вдерлися на територію України рано вранці 24 лютого. Супротивники обстрілювали військові та цивільні об'єкти та захоплювали населені пункти.

Вороги навіть не оголосили Києву війну - повномасштабне вторгнення вони назвали "спецоперацією" для "демілітаризації" й "денацифікації".

Через окупантів лише в одному Маріуполі Донецької області загинули десятки тисяч людей.

Збройні сили України давали гідну відсіч супротивникам. Генштаб ЗСУ повідомив, що на нашій землі станом на 8 серпня вже знищено 42 тис. 340 ворогів.

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