Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового авіаційного удару іранськими ударними БпЛА типу "Shahed", зазначається у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Повідомляється, що інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Також зазначено, що протягом минулої доби російські загарбники завдали удару по території України, задіявши 5 крилатих ракет повітряного базування Х-22 та 2 зенітні керовані ракети із С-300. Крім того, окупанти завдали 24 авіаційних удари та здійснили 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

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"Ракети Х-22 ворог спрямував по дачному кооперативу у Кременчуцькому районі Полтавської області та по Запоріжжю. Ракетами С-300 російські терористи вразили наповнений цивільними людьми заклад харчування в центрі міста Краматорськ та приватний сектор населеного пункту Біленьке Донецької області. Внаслідок російської терористичної атаки, на жаль, є загиблі діти та дорослі мирні люди, поранено понад 50 цивільних людей, пошкоджено багатоквартирні та десятки приватних житлових будинків", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі зазначають, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

Вчорашня атака окупантів - що відомо

Російські окупанти вчора ввечері завдали ракетного удару по Краматорську Донецької області. За останньою інформацією, загинуло щонайменше четверо людей. Понад 40 осіб зазнали поранень. Під завалами можуть перебувати люди – остаточна кількість жертв ще встановлюється.

Удень 27 червня російські війська також завдали ракетний удар по Кременчуку. Це сталося рівно через рік після того, як російська ракета поцілила у торговельний центр у цьому ж місті, забравши життя понад 20 людей.

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