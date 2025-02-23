Українські солдати висловлюють невдоволення тим, що їхні союзники розглядають можливість мирних переговорів, вважаючи, що війна програна.

На тлі новин про переговори Росії та США щодо завершення війни українські воїни заявляють, що Москва повинна вести перемовини "спиною до стіни", пише The Independent.

"Ми втомилися від боротьби, але немає сенсу зупинятися зараз і поступатися Путіну, як цього бажає Трамп. Тому ми будемо продовжувати боротися, виконуючи всі завдання, які перед нами стоять", – заявляє один зі старших офіцерів України.

З наближенням третьої річниці війни українські солдати висловлюють невдоволення тим, що їхні союзники розглядають можливість мирних переговорів, вважаючи, що війна програна.

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"Росія не виграє в Україні. Вони не програють, але просто не виграють", - пояснює Каллас, старший офіцер спеціалізованої бригади, що діє на більшій частині лінії фронту. "Противник отримує мінімальні результати за колосальні втрати в особовому складі та техніці. Вони не досягають жодних значущих операційних успіхів і вже не мають тієї кількості артилерії та бронетехніки, яку ми бачили кілька місяців тому".

Україна має перевагу у війні безпілотників, а на Курському виступі застосовують тактику маневру в стилі НАТО, що дозволяє їм атакувати, а не лише оборонятися.

Колишній офіцер MI6, який спеціалізується на російських питаннях, поділяє цю думку. "Росія повинна вести переговори з позиції слабкості", - зазначає він. "Її економіка в кризі, вона залежить від ненадійних союзників в Ірані, Китаї та Північній Кореї, а війна в Україні зайшла в глухий кут".

Українські солдати на передовій вимагають сучасного озброєння, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів. Це їхня головна мета.

Майор "Підлий", командир розвідки змішаної роти іноземних добровольців та українських військових, воював під час визволення Херсона восени 2022 року. Він підкреслює, що закуплене озброєння, прилади нічного бачення та сучасні системи зв’язку відіграли вирішальну роль у їхніх успіхах і дозволили здійснювати рейди через Дніпро проти російських військ.

"Я дуже сподіваюся, як українець, що те, що зараз публічно говорить Трамп, затьмарить очі росіянам", - зазначає він. "Якщо ні, то ситуація нагадує події Другої світової війни, коли Чехословаччину поділили між Альянтом і Німеччиною в 1938 році. Я, як українець, звичайно, не хотів би опинитися в епіцентрі третьої світової війни".

Ситуація на фронті

Як розповідав ексспікер Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов, ситуація на фронті в Україні далека від стабільної, вона надзвичайно складна особливо в районі міст Торецьк і Часів Яр Донецької області. Крім того, кризові наслідки може мати ситуація, яка зараз розгортається на Куп'янському напрямку в Харківській області.

Нагадаємо, 19 лютого в моніторинговому проєкті DeepState повідомили, що російські війська захопили одразу два населені пункти на Донеччині - Дачне та Зеленівку. А 21 лютого окупанти зайшли в Новоочеретувате.

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