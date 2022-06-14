Українські військові знають, як діяти в складних ситуаціях та якщо ситуація буде посилюватися та ускладнюватися, запевнив президент.

Президент України Володимир Зеленський про ситуацію у Сєвєродонецьку: українські війські знають, як діяти у разі ускладнення ситуації.

Про це він заявив під час онлайн-прес-конференції для представників ЗМІ Данії.

"Тривають бої у Сєвєродонецьку. Там ситуація дійсно дуже складна. Я не готовий говорити вам деталі, тому що, окрім нас з вами, нас чують й наші вороги. Наші військові знають, як діяти в складних ситуаціях та якщо ситуація буде посилюватися та ускладнюватися. У центрі міста тривають бої, у цивільних кварталах, прямо на вулицях", - зазначив президент.

Зеленський наголосив, що російським військовим все одно, скільки цивільних загине у цьому місті.

"Тому наша задача - відвойовувати нашу державу, що ми впринципі і робимо", - підкреслив він.

Бої за Сєвєродонецьк - що відомо

Генштаб ЗСУ 13 червня повідомив, що російські окупанти за підтримки артилерії вели штурмові дії у Сєвєродонецьку та відтіснили ЗСУ із центру міста. За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, російські окупанти контролюють понад 70% Сєвєродонецька, запеклі бої точаться за кожний сантиметр міста, тому масова евакуація та підвезення гуманітарних через обстріл неможливі.

Пізніше стало відомо, що усі мости до Сєвєродонецька зруйновані, однак місто не заблоковано й частина міста під українським контролем. У разі швидкого витіснення загарбників з міста поновити комунікації до зими не вдасться.

Крім того, окупанти продовжують потужно обстрілювати Лисичанськ.

За даними Генштабу, російські окупанти намагаються закріпитися в центрі Сєвєродонецька.

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