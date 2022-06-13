Окупанти намагаються оточити війська ЗСУ та проводять заміну техніки.

У Сєвєродонецьку окупанти відтіснили підрозділи ЗСУ з центру міста, важкі бойові дії тривають.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, інформуючи про оперативну ситуацію щодо російського вторгнення станом на 06.00 ранку.

"На Сєвєродонецькому напрямку ворог, за підтримки артилерії вів штурмові дії у місті Сєвєродонецьк, мав частковий успіх, відтіснив підрозділи ЗСУ з центру міста, бойові дії тривають. Обстрілював з артилерії позиції Сил оборони у районах населених пунктів Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Тошківка", - зазначено у повідомленні.

За даними Генштабу, на Донецькому напрямку угруповання військ окупантів основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій з метою оточення наших військ у районах міст Сєверодонецьк і Лисичанськ, блокуванні шляхів логістичного постачання з населеного пункту Бахмут.

"Продовжує заходи з поповнення втрат. У напрямку населених пунктів Кремінна та Старобільськ перемістив понад 80 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема важку броньовану техніку та артилерійські системи", - повідомили в штабі.

При цьому на Слов’янському напрямку ворожі підрозділи основні зусилля зосереджували на штурмі населених пунктів Долина та Богородичне, успіху не мали. Зазначається, що ворог на цьому напрямку, у рамках логістичного забезпечення військ, замінив понад 100 одиниць пошкодженої броньованої та автомобільної техніки.

На Лиманському напрямку противник активних бойових дій не вів, продовжував обстріли позицій наших військ у районах населених пунктів Маяки, 10 км північніше Слов’янська, та Серебрянка, 5 км північно-східніше Сіверська.

На Бахмутському напрямку наші воїни успішно відбили штурмові дії у напрямках Вікторівка – Врубівк та Комишуваха – Врубівка. Ворог відновив наступальні дії у районі населеного пункту Золоте. Закріплюється по рубежу Роти - Миронівка. Для покращення тактичного положення та заволодіння панівними висотами безуспішно вів штурмові дії у напрямках Доломітне – Кодема, Доломітне – Новолуганське. Проводив повітряну розвідку БпЛА у районі Покровського.

На Курахівському напрямку ворог завдав авіаудару штурмовиками по позиціях наших військ у районі Красногорівки, 15 км східніше Курахового.

Ситуація в Сєвєродонецьку

Російським військам вдалося зайти в Сєвєродонецьк в кінці травня. Відтоді у місті йдуть запеклі вуличні бої. Станом на 9 червня Збройні Сили України контролювали близько третини Сєвєродонецька.

11 червня американські аналітики розповіли, що відбувається на Донбасі.

12 червня американський інститут вивчення війни (ISW) повідомляв про те, що російські окупанти продовжать наступ на Слов'янськ і Сіверськ.

Вас також можуть зацікавити новини: