За підтримки артилерії штурмує місто.

Ворог намагається закріпитися в центрі Сєвєродонецька.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Сєверодонецькому напрямку противник посилив угруповання шляхом переміщення у район населених пунктів Кремінна - Рубіжне до двох батальйонних тактичних груп. За підтримки артилерії веде штурмові дії у місті Сєверодонецьк, намагається закріпитися у центральній частині міста", - йдеться у повідомленні.

Бої за Сєвєродонецьк - що відомо

Генштаб ЗСУ 13 червня повідомив, що російські окупанти за підтримки артилерії вели штурмові дії у Сєвєродонецьку та відтіснили ЗСУ із центру міста. За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, російські окупанти контролюють понад 70% Сєвєродонецька, запеклі бої точаться за кожний сантиметр міста, тому масова евакуація та підвезення гуманітарних через обстріл неможливі.

Пізніше стало відомо, що усі мости до Сєвєродонецька зруйновані, однак місто не заблоковано й частина міста під українським контролем. У разі швидкого витіснення загарбників з міста поновити комунікації до зими не вдасться.

Крім того, окупанти продовжують потужно обстрілювати Лисичанськ.

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