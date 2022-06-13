Частина міста під українським контролем, але евакуація з Сєвєродонецька та підвезення гумвантажів неможливі.

Усі мости до Сєвєродонецька зруйновані, однак місто не заблоковано.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Усі мости, що ведуть до обласного центру, зруйновано..., але Сєвєродонецьк не заблоковано. Комунікація з містом є. Рашисти повністю не захопили Сєвєродонецьк, частина міста під українським контролем", - зазначив він.

Водночас, за словами Гайдая, евакуація з міста та підвезення гумвантажів неможливі.

"Сєвєродончани, що залишилися в місті, виживають у вкрай важких умовах", - розповів голова ОВА.

Він зауважив, що навіть у разі швидкого витіснення загарбників із Сєвєродонецька поновити комунікації до зими не вдасться.

Гайдай також додав, що окупанти продовжують потужно обстрілювати Лисичанськ.

"Евакуація з цього міста є, гумвантажі завозяться щоденно", - розповів очільник ОВА.

Як повідомляв УНІАН, за даними Генерального штабу ЗСУ станом на 18:00, російські загарбники мають проблеми з комплектуванням штурмових підрозділів у Донецькій і Луганській областях.

Сьогодні, 13 червня, бойові дії російських окупантів на Сєвєродонецькому, Бахмутському та Слов’янському напрямках успіху не мали.

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