За словами Гайдая, Україна веде переговори щодо виведення мирних жителів із заводу "Азот".

Російські окупанти контролюють понад 70% Сєвєродонецька, бої у місті продовжуються.

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Бої настільки важкі, що добу боротьба може тривати, навіть, не за вулицю, а лише за одну багатоповерхівку", — зазначив Гайдай.

За його словами, масова евакуація та підвезення гуманітарних через обстріл неможливі. Військовим вдається вивозити лише по кілька людей на день.

На заводі "Азот" залишаються близько 500 жителів Сєверодонецька, з них 40 — діти. Промзона потужно обстрілюється артилерією великого калібру.

Гайдай заявив, що Україна веде переговори щодо виведення мирних жителів із заводу "Азот".

"Намагаємося домовитися, за допомогою Ірини Верещук, організувати коридор, поки що безуспішно. Укриття "Азоту" не таке міцне як у маріупольській "Азовсталі", тому нам треба вивезти людей обов'язково з гарантіями безпеки", - сказав він.

Гайдай також додав, що загрози оточення українських військ на Луганщині немає.

У Лисичанську окупанти посилили обстріли. За останні дні найбільша кількість загиблих та поранених саме у цьому місті.

Зазначимо, запеклі бої за Сєвєродонецьк тривають уже кілька тижнів. Як писав УНІАН, у ранковому зведенні Генштабу 13 червня повідомлялося, що російські окупанти за підтримки артилерії вели штурмові дії у Сєвєродонецьку та відтіснили ЗСУ із центру міста.

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