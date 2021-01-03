З початку поточної доби, 3 січня, у районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.
Про це йдеться у вечірньому зведенні прес-центру штабу ООС.
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Окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів неподалік населених пунктів Лебединське, Красногорівка та Мар’їнка. З великокаліберних кулеметів вони вели вогонь поблизу Лебединського, Пісків та Мар’їнки. Біля Водяного — використали ручний протитанковий гранатомет та стрілецьку зброю.
Неподалік Південного збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а поблизу Світлодарська — з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
"Серед українських воїнів бойових втрат немає",- поінформували у штабі й додали, що про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників СММ ОБСЄ.
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