Серед українських воїнів бойових втрат немає.

З початку поточної доби, 3 січня, у районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це йдеться у вечірньому зведенні прес-центру штабу ООС.

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Окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів неподалік населених пунктів Лебединське, Красногорівка та Мар’їнка. З великокаліберних кулеметів вони вели вогонь поблизу Лебединського, Пісків та Мар’їнки. Біля Водяного — використали ручний протитанковий гранатомет та стрілецьку зброю.

Неподалік Південного збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а поблизу Світлодарська — з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

"Серед українських воїнів бойових втрат немає",- поінформували у штабі й додали, що про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників СММ ОБСЄ.

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Автор: Світлана Закелова