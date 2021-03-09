Кравчук запевнив: Україна готова захищати свою землю.

Україна в рамках Тристоронньої контактної групи запропонує на розгляд мирний план врегулювання ситуації на Донбасі. Якщо його не приймуть - почнеться більш активне протистояння агресії РФ, не напад, а захист.

Про це заявив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук в ефірі телеканалу "Дом".

За його словами, спецслужби й військові володіють інформацією про плани бойовиків - несподіванок немає.

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"Ми знаємо, що стягуються війська, що проходять тренування, навчання. Але українська армія вже не така, як п'ять років тому - ми готові захищати свою землю", - зазначив глава української делегації в ТКГ.

Кравчук додав: Україна "ніколи не нападатиме першою". Тому ініціює мирний план на ТКГ.

"Але якщо друга сторона відмовиться, тоді у нас залишиться тільки одне - захищатися", - сказав він.

Він підкреслив, що країна буде діяти, виходячи з реалій, "і ми не можемо не бачити загроз, вони є".

"І на них ми будемо відповідати адекватно, будемо відповідати дзеркально. Але не провокуючи будь-які дії, небезпечні для життя людей", - резюмував Кравчук.

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Автор: Юрій Годован