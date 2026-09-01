Українські дрони і ракети господарюватимуть у російському небі, доки триває агресія, - Буданов

Він нагадав, що українські далекобійні засоби системно відпрацьовуватимуть по військових цілях на території ворога.

Українські дрони і ракети господарюватимуть у російському небі, доки триває агресія РФ проти України. Таку заяву зробив голова Офісу президента України Кирило Буданов.

"Кремль свідомо обрав шлях ескалації, перетворивши 1 вересня на черговий день терору проти українських дітей та цивільної інфраструктури. Керуючись правом на самооборону, Україна дасть жорстку та пропорційну відповідь. Повністю підтримую рішення Президента та Верховного Головнокомандувача Володимира Зеленського", - сказав він.

За його словами, російське небо більше не є безпечним.

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"Це нова реальність, про яку ми офіційно попереджаємо міжнародні авіакомпанії, страховиків та партнерів. Наші далекобійні засоби системно відпрацьовуватимуть по військових цілях на території ворога. Ми поважаємо дипломатичні зусилля партнерів і готові забезпечувати точкові паузи виключно для реальних кроків до завершення війни. Але доки триває агресія, українські дрони й ракети господарюватимуть у російському небі", - додав Буданов.

Закриття російського неба

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що повітряний простір Росії стає "цілком небезпечним" для цивільної авіації. Він попередив авіакомпанії і страховиків про ризики польотів в російські аеропорти, в першу чергу в Москву, Санкт-Петербург і інші ключові місто.

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