Бойових втрат серед українських захисників немає.

Протягом поточної доби в районі проведення операції Об’єднаних сил окупанти три рази порушили режим припинення вогню.

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Про це прес-центр штабу ООС повідомляє у вечірньому зведенні.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Новомихайлівки, противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Також поблизу цього населеного пункту було зафіксовано проліт безпілотника противника з перетином лінії розмежування, який здійснив дистанційне мінування позицій Об’єднаних сил міною ПОМ-2.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російсько-окупаційні війська здійснили прицільний обстріл в бік українських позицій з автоматичного станкового гранатомета в районі населеного пункту Богданівка.

"Бойових втрат серед українських захисників немає", - уточнили у штабі.

Зазначається, що про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

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Автор: Антоніна Доломанжи