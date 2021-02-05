Протягом поточної доби в районі проведення операції Об’єднаних сил окупанти три рази порушили режим припинення вогню.
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Про це прес-центр штабу ООС повідомляє у вечірньому зведенні.
Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Новомихайлівки, противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Також поблизу цього населеного пункту було зафіксовано проліт безпілотника противника з перетином лінії розмежування, який здійснив дистанційне мінування позицій Об’єднаних сил міною ПОМ-2.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російсько-окупаційні війська здійснили прицільний обстріл в бік українських позицій з автоматичного станкового гранатомета в районі населеного пункту Богданівка.
"Бойових втрат серед українських захисників немає", - уточнили у штабі.
Зазначається, що про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.
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