Постріли були неприцільними, тому вогонь у відповідь українські воїни не відкривали.

Сьогодні ввечері російсько-окупаційні війська на Донбасі відкрили вогонь з гранатометів поблизу населеного пункту Шуми в Донецькій області.

Читайте такожРаді пропонують продовжити на рік дію "особливого статусу" ОРДЛОПро це йдеться у вечірньому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил.

"Від початку поточної доби, 14 грудня, в районі проведення ООС спостерігалася тиша. Проте надвечір було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації. По позиціях українських захисників неподалік населеного пункту Шуми ворог вів вогонь із ручних протитанкових та підствольних гранатометів. Постріли були неприцільними та не несли загрози життю наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали", - йдеться у зведенні.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Також повідомляється, що сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 2 гектари території та передали на знищення 44 вибухонебезпечних предмети.

Ситуація на Донбасі

За добу 13 грудня з боку російсько-окупаційних військ на Донбасі було зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню поблизу населених пунктів Південне, Гнутове, Катеринівка, Водяне на Приазов’ї та Водяне поруч Донецька.

Протягом доби противник відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У відповідь на обстріли окупантів українські захисники відкрили вогонь зі штатної зброї та подавили вогневу активність ворога. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

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Автор: Юлія Петриченко