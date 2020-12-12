Від початку поточної доби окупанти тричі порушили режим припинення вогню.

Від початку поточної доби в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку окупантів.

Про це повідомляється на сторінці штабу ООС у Facebook.

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«По позиціях українських захисників поблизу населених пунктів Луганське та Водяне ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Також російсько-окупаційні війська обстріляли наші позиції зі стрілецької зброї в районі населеного пункту Золоте-4», - йдеться у повідомленні.

У штабі нагадали, що внаслідок пострілів двоє українських військовослужбовців отримали легкі поранення. На такі дії окупантів підрозділи Об’єднаних сил відреагували відкриттям вогню у відповідь. Про порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації поінформовано представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Також у штабі повідомили, що сапери ДСНС розмінували понад 6 гектарів території у прифронтовому районі та передали на знищення 193 вибухонебезпечних предмети.

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Автор: Світлана Закелова