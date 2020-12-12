Від початку поточної доби в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку окупантів.
Про це повідомляється на сторінці штабу ООС у Facebook.
Читайте такожБойовики поранили на Донбасі двох українських бійців – штаб
«По позиціях українських захисників поблизу населених пунктів Луганське та Водяне ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Також російсько-окупаційні війська обстріляли наші позиції зі стрілецької зброї в районі населеного пункту Золоте-4», - йдеться у повідомленні.
У штабі нагадали, що внаслідок пострілів двоє українських військовослужбовців отримали легкі поранення. На такі дії окупантів підрозділи Об’єднаних сил відреагували відкриттям вогню у відповідь. Про порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації поінформовано представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
Також у штабі повідомили, що сапери ДСНС розмінували понад 6 гектарів території у прифронтовому районі та передали на знищення 193 вибухонебезпечних предмети.
Ситуація на Донбасі: що відомо
- Російські окупанти сьогодні гатили по ЗСУ під Донецьком і Маріуполем
- На Донбасі за добу зафіксовано вісім обстрілів: у штабі розкрили деталі
- На сьогодні підстав вводити план "Б" щодо вирішення ситуації на Донбасі немає - Арестович
- Сьогодні окупанти тричі порушили перемир'я на Донбасі
- Окупанти тричі відкривали вогонь по позиціях Збройних сил на Донбасі – штаб
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram