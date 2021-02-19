Втрат серед українських воїнів немає.

Російські окупанти відкрили вогонь поблизу Зайцевого з міномету калібру 120 мм, який, за домовленостями Тристоронньої контактної групи в Мінську має бути відведений від лінії зіткнення.

Читайте такожОкупанти на Донбасі запускали безпілотник, його знешкодили бійці ООСПро це йдеться у зведенні Міністерства оборони щодо обстановки в районі проведення операції Об’єднаних сил.

"Від початку поточної доби, станом на 12:00, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню", - йдеться у зведенні.

Зокрема, на Луганському напрямку, поблизу населеного пункту Зайцеве ворог відкривав вогонь у бік українських воїнів, використовуючи міномет калібру 120 мм.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

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Автор: Віталій Саєнко