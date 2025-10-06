Речник Кремля прокоментував інформацію про китайські супутники, які пролітали над заходом України.

У Кремлі відреагували на появу у ЗМІ інформації про те, що Китай надає Росії розвідувальні дані. Про це пише Reuters.

Зокрема, у прессекретаря російського диктатора Володимира Путіна Дмитра Пєскова журналісти запитали, чи справді Пекін ділиться з Москвою розвідувальною інормацією, щоб вона могла краще завдавати ракетних ударів по Україні.

"У нас є власні можливості, включаючи космічні, для виконання всіх завдань, які ставить перед собою спеціальна військова операція", - сказав Пєсков журналістам.

Проліт китайських супутників над Україною під час атаки РФ

Як повідомляв раніше УНІАН, китайські супутники синхронно летіли над Львівщиною під час атаки РФ 5 жовтня. ЗМІ, посилаючись на дані моніторингового сервісу Heavens Above, який відстежує переміщення космічних апаратів, розповіли, що було зафіксовано дев’ять прольоті прольотів щонайменше трьох супутників серії Yaogan 33. Невідомо, чи проводили китайські супутники фактичну розвідку, однак сам факт їхнього синхронного прольоту викликав занепокоєння серед аналітиків.

Китай відреагував на звинувачення у тому, що він нібито надає РФ супутникові дані для ударів по Україні. У Піднебесній заявили, що їм нічого про це невідомо, і запевнили, що дотримуються чесної та об’єктивної позиції в цьому питанні.

Тим часом заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України (2006-2010 роки) генерал Ігор Романенко вважає, що прольоти китайських розвідувальних супутників над Львовом під час атаки - це дії Китаю, спрямовані на підтримку війни, яку веде Росія.

