Російські військові та їхні найманці обстріляли позиції українських захисників із автоматичних станкових гранатометів.

На Донбасі внаслідок обстрілів з боку російських окупантів загинув український військовий, ще один отримав осколкове поранення.

Як повідомляє Оперативно-тактичне угрупування "Схід" на сторінці в Facebook, бойовики обстріляли позиції українських захисників із автоматичних станкових гранатометів.

"Внаслідок ворожого вогню один український захисник отримав поранення не сумісні з життям, ще один військовослужбовець отримав осколкове поранення", - йдеться в повідомленні.

Пораненому військовому оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу, зазначили в ОТУ.

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Автор: Олександр Топчій