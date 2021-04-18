На Донбасі внаслідок обстрілів з боку російських окупантів загинув український військовий, ще один отримав осколкове поранення.
Як повідомляє Оперативно-тактичне угрупування "Схід" на сторінці в Facebook, бойовики обстріляли позиції українських захисників із автоматичних станкових гранатометів.
"Внаслідок ворожого вогню один український захисник отримав поранення не сумісні з життям, ще один військовослужбовець отримав осколкове поранення", - йдеться в повідомленні.
Пораненому військовому оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу, зазначили в ОТУ.
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