Від початку поточної доби, 8 листопада, на ділянках відповідальності підрозділів Об’єднаних сил обстрілів з боку противника не зафіксовано.
Читайте такожДоба на Донбасі минула без втрат, зафіксовано один ворожий обстрілПро це повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил у вечірньому зведенні.
Серед українських захисників бойових втрат і поранень немає.
«Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими захисниками», - йдеться у повідомленні.
Перемир'я на Донбасі
Як повідомляв УНІАН, 22 липня учасники ТКГ домовилися про повне і всеосяжне припинення вогню на лінії розмежування з 27 липня.
Серед необхідних заходів з підтримки режиму тиші на Донбасі:
- заборона на наступальні і розвідувально-диверсійні дії, а також заборона на використання будь-яких видів літальних апаратів;
- заборона на застосування вогню, включаючи снайперський;
- заборона на розміщення важкого озброєння в населених пунктах та їх околицях, в першу чергу на об'єктах цивільної інфраструктури, включаючи школи, дитячі садки, лікарні та приміщення, відкриті для громадськості;
- ефективне застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню і повідомлення про них координатора ТКГ, який повідомляє про це всіх її учасників;
- створення і задіяння координаційного механізму з реагування на порушення режиму припинення вогню за сприяння СЦКК у чинному складі;
- у відповідь вогонь у разі наступальних дій допускається лише в тому випадку, якщо він відкритий за наказом відповідного керівництва Збройних сил України і керівництва збройних формувань ОРДЛО після безуспішної спроби використовувати вищезгаданий координаційний механізм.
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