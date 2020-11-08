Серед військовослужбовців Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

Від початку поточної доби, 8 листопада, на ділянках відповідальності підрозділів Об’єднаних сил обстрілів з боку противника не зафіксовано.

Читайте такожДоба на Донбасі минула без втрат, зафіксовано один ворожий обстрілПро це повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил у вечірньому зведенні.

Серед українських захисників бойових втрат і поранень немає.

«Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими захисниками», - йдеться у повідомленні.

Перемир'я на Донбасі

Як повідомляв УНІАН, 22 липня учасники ТКГ домовилися про повне і всеосяжне припинення вогню на лінії розмежування з 27 липня.

Серед необхідних заходів з підтримки режиму тиші на Донбасі:

заборона на наступальні і розвідувально-диверсійні дії, а також заборона на використання будь-яких видів літальних апаратів;

заборона на застосування вогню, включаючи снайперський;

заборона на розміщення важкого озброєння в населених пунктах та їх околицях, в першу чергу на об'єктах цивільної інфраструктури, включаючи школи, дитячі садки, лікарні та приміщення, відкриті для громадськості;

ефективне застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню і повідомлення про них координатора ТКГ, який повідомляє про це всіх її учасників;

створення і задіяння координаційного механізму з реагування на порушення режиму припинення вогню за сприяння СЦКК у чинному складі;

у відповідь вогонь у разі наступальних дій допускається лише в тому випадку, якщо він відкритий за наказом відповідного керівництва Збройних сил України і керівництва збройних формувань ОРДЛО після безуспішної спроби використовувати вищезгаданий координаційний механізм.

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Автор: Тамара Отовська