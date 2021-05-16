Ворог бив із заборонених мінометів та зброї БМП.

Протягом минулої доби, 15 травня, бойовики РФ на Донбасі 16 разів порушили режим тиші. Один український боєць дістав поранення.

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Як повідомляється у ранковому зведенні штабу ООС, неподалік населеного пункту Водяне ворог тричі відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем.

Поблизу Пісків окупанти три рази здійснили обстріли із мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У напрямку позицій ОС біля населеного пункту Новгородське ворог двічі використав міномети 120-го та 82-го калібрів.

Біля населених пунктів Широкине та Невельське противник відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру.

У передмісті Старогнатівки збройні формування РФ двічі відкривали вогонь з озброєння бойових машин піхоти, стрілецької зброї, ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

Поблизу населеного пункту Опитне ворог здійснив обстріл з великокаліберних кулеметів та ручних протитанкових гранатометів, а біля селища Гладосове – ще й зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Мар’їнки противник двічі відкривав вогонь із автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів.

Один військовий зі складу ОС дістав поранення, його госпіталізували. Стан здоров’я бійця задовільний.

Українські підрозділи відкривали вогонь у відповідь на обстріли окупантів.

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Автор: Дмитро Захаров