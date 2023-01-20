Уражено пункти управління та позиції зенітно-ракетних комплексів.

Українські захисники впродовж останньої доби завдали кілька десятків ударів по скупченням російської техніки та живої сили.

Як йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України, авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 21 удару по районах зосередження ворога та 7 – по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

"Також наші воїни знищили три БпЛА типу "Ланцет-3", – йдеться в повідомленні.

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Крім цього, підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 6 пунктів управління, 8 районів зосередження ворога та склад боєприпасів окупантів.

Втрати окупантів на війні проти України

Підрозділи Сил оборони продовжують завдавати ворогові нищівних ударів. Російські окупанти продовжують зазнавати серйозних втрат в техніці та живій силі – кількість ліквідованих загарбників стрімко наближається до 120 тисяч.

За попередню добу наша авіація протягом завдала 13 ударів по районах зосередження противника та 3 – по позиціях зенітно-ракетних комплексів окупантів. Також підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 3 пункти управління, 5 районів зосередження окупантів, 1 склад боєприпасів та 2 інші важливі об’єкти ворога.

Крім цього, українські прикордонники у небі над Бахмутом Донецької області збили два ворожих безпілотники, а морські піхотинці за добу, 18 січня, знищили сховище боєприпасів ворога та 26 окупантів.

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